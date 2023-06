José Luis Azañón, propietario de las peluquerías 'Rizos', afirmó en laSexta Xplica que "las nuevas generaciones no quieren aceptar las dificultades de ciertas profesiones que requieren cierta dureza física o de horarios". "Un policía, un bombero o un médico no se plantean cuando quieren ser eso si van a tener que hacer guardias o si van a tener que trabajar en fin de semana porque estas profesiones ya llevan implícito que van a trabajar en ese tipo de horarios, pero hay ciertas profesiones que parece que, sobre todo, las nuevas generaciones quieren trabajar en ellas, pero no quieren aceptar las particularidades que tienen esas profesiones", expresó el empresario.

Así, José Luis Azañón, quien tiene negocios en el sector de la hostelería y la peluquería, contó que se ha encontrado "mucha gente en hostelería que no quiere tener turno partido". "Pretender trabajar en hostelería de 8:00 a 15:00 horas e irte a tu casa es imposible", señaló, a lo que añadió que en sector de la peluquería también se encuentra "muchas personas, sobre todo, nuevas generaciones, que solo quieren trabajar por las mañanas y que no se les ponga en un centro comercial que abra los fines de semana". "Eso me lo encuentro muy habitualmente y es una lástima porque yo no puedo contratarla", lamentó.