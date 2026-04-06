Un portavoz del Sindicato de Inquilinas llama a la "desobediencia organizada y colectiva" frente a "las injusticias y la inacción de gobiernos"

Fernando de los Santos, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, interviene en laSexta Xplica para desvelar cuáles son las medidas más efectivas a la hora de evitar desahucios.

Los alquileres indefinidos son algo fundamental para proteger no solo a las familias y personas más vulnerables, sino a todos aquellos que vivan de alquiler en España. Eso es lo que defiende Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas en laSexta Xplica: "Estamos enfrentando dos intereses: por un lado, el de una persona que intenta hacer un mayor negocio con los alquileres en máximos históricos y el de, en cambio, las personas que están habitando esas casas, que viven en esos barrios, que se van a tener que mover de barrio".

"Cuando ponemos esos dos intereses en juego y los ponderamos, hay uno que claramente gana, que es el derecho a la vivienda de las personas que vivimos de alquiler", sentencia, para después señalar la gran "brecha en la sociedad" entre "aquellas personas que acaparan cada vez más viviendas y las millones que tenemos que vivir de alquiler y dar más de la mitad de nuestro sueldo".

El "dato" más "elocuente" de esta desigualdad para Fernando de los Santos es que "hay 13 caseros, 13 fondos y bancos que tienen más de 100.000 viviendas en alquiler". "Es decir, 13 más de 100.000 viviendas, mientras millones vivimos en riesgo de pobreza o exclusión social", resume.

También destaca que en la pobliación migrante, el porcentaje que vive de alquiler supera el 70% y que por ello es la más afectada por la subida de precios.

Pero, ¿qué hacen los gobiernos ante estas situaciones?, se pregunta. "Esos fondos están exentos del impuesto de sociedades, el que paga cualquier pequeño comercio. Además, son los que gestionan la vivienda pública en la Comunidad de Madrid y están comprando bloques enteros en el centro de nuestras ciudades. Están expulsando a las vecinas y los están convirtiendo en pisos turísticos que destrozan nuestros barrios", recalca.

La "única solución" para él es la "desobediencia". "Frente a las injusticias y frente a la inacción de los gobiernos, a través de la desobediencia organizada y colectiva es como estamos obteniendo victorias", enfatiza apoyándose en tres situaciones que demostrarían su tesis: "A través de la desobediencia es como hemos vencido a los tres grandes caseros del estado: La Caixa. 1700 familias en Cataluña retuvieron su renta durante un año y consiguieron mantener esas casas como alquiler social. Blackstone 100 familias iban a ser desahuciadas, resistieron organizadas en su bloque y consiguieron firmar nuevos contratos. Y por último, Nestar. Decenas de vecinas han dejado de pagar cláusulas abusivas como el seguro de impago, los gastos de comunidad o el IBI".

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