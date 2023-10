"Muchos empresarios se ven cautivos y no pueden despedir porque la empresa no puede soportar la indemnización legal". Es la reflexión de José Luis Azañón, propietario de las peluquerías 'Rizos', quien afirmó en laSexta Xplica que "esta es una realidad que viven todos los empresarios".

Azañón criticó la dificultad que supone "para una pequeña y mediana empresa despedir a un trabajador con el que se tuerce la relación laboral después de muchos años", como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. Unas afirmaciones que levantaron las críticas de varias personas en el plató.

"Esa protección laboral, que no digo que no sea necesaria, provoca que el pequeño y mediano empresario se vea cautivo en ciertas situaciones, porque no puede tener la flexibilidad necesaria para gestionar y mejorar su negocio", defendió.