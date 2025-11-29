Pilar Velasco: "¿Por qué siguen apoyando los socios al Gobierno? Porque la alternativa es peor"

La periodista ha comentado que tanto "los socios naturales de Pedro Sánchez y los de hoy" consideran que la alternativa a este Gobierno es "peor".

Alberto Núñez Feijóo ya ha sacado la posibilidad de presentar una moción de censura al Gobierno, aunque reitere que no la hará efectiva sin los apoyos que todavía necesita para sacarla adelante.

No obstante, no parece encontrar apoyos del resto de grupos parlamentarios más allá de Vox. Y Pilar Velasco, en laSexta Xplica, también ha descartado que encuentren los votos del PNV: "Fuentes del PNV, cuando les preguntaba hasta dónde tenían que llegar el caso de corrupción, y me decían que el PP les llevó tan lejos hasta la moción de censura que tenemos mucho margen".

"¿Por qué siguen los socios apoyando al Gobierno? Porque los socios naturales de Pedro Sánchez y los de hoy, para todos, la alternativa es peor. Por eso siguen apoyando y sigue habiendo una mayoría que no apoya una moción de censura", ha explicado.

Además, ha apuntado que el "mayor fracaso" de Feijóo en esta legislatura es que "hoy está en el mismo punto que el 23 de julio de hace dos años": "Sigue con su único aliado, Vox. Junts no va a dar, en este momento, al PP la moción de censura por mucho que rompiera con Pedro Sánchez".

"Ahora bien, al Gobierno le va subiendo el termómetro cada semana", ha concluido.

