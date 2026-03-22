Pilar Velasco: "No es cierto que bajar impuestos sea de derechas; Rajoy los subió un centenar de veces"

La periodista afirmó en laSexta Xplica que "no es cierto que las subidas de impuestos sean de izquierdas y las bajadas de derechas", y criticó que "no hubo ni un escudo social en la guerra de Irak, cuando el petróleo se disparó".

Pilar Velasco afirmó en laSexta Xplica "no es cierto que las subidas de impuestos sean de izquierdas y las bajadas de derechas", y puso como ejemplo el caso de Rajoy, que, dijo "los subió un centenar de veces y no era un Gobierno de izquierdas".

Además, Velasco destacó que "no hubo ni un escudo social en la guerra de Irak, cuando el petróleo se disparó", a lo que añadió que "Aznar no hizo ninguna bonificación a los consumidores que pagaban la gasolina bastante cara cuando nos metimos en la guerra de Irak". "Y escudo social no hubo ninguno durante la legislatura de Rajoy", apostilló la periodista.

Así, Velasco expresó que "ojalá" los escudos sociales "dejen de ser solo de izquierdas y se queden, porque parece que el contexto geopolítico y el contexto geopolítico da para que los escudos sociales se queden con los siguientes gobiernos". "Ojalá las comunidades autónomas también se sienten con el Gobierno cuando tengan que hacerlo, y ojalá se cuidaran las formas. A mí no me parece formas las de Miguel Tellado. Estamos hablando de que estamos en un contexto de guerra en el que Europa está seguramente en su momento más crítico, que ni siquiera tenemos perspectiva de cuánto va a durar", concluyó.

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