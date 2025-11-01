Pilar Velasco, sobre Carlos Mazón y su posible dimisión: "Va a llegar antes su caída política que su caída judicial"

Pilar Velasco muestra su indignación ante las nuevas informaciones sobre Carlos Mazón y el 29 de octubre de 2024. En laSexta Xplica, la periodista denuncia que un año después de la tragedia aún se estén conociendo "mentiras que se han ocultado".

En este vídeo de laSexta Xplica, la periodista Pilar Velasco se muestra muy indignada ante las últimas noticias sobre la situación de Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024. Velasco no puede creer que, un año después de la tragedia, se conozcan ahora "mentiras que se han ocultado" durante todo este tiempo.

La periodista se centra especialmente en el cambio de versión de Salomé Pradas, que ahora afirma que llamó a Carlos Mazón "en esa hora fatídica donde pueden haber muerto más de 80 personas mientras estaba desaparecido". Según Pilar Velasco, este giro por parte de Pradas se debería más su preocupación por "la responsabilidad penal" más que por la política.

Asimismo, considera que "Carlos Mazón no está imputado, pero está muy cerca. Va a llegar antes su caída política que su caída judicial".

Por otro lado, Pilar Velasco valora la última hora sobre la periodista Maribel Vilaplana, quien, según se ha podido conocer este sábado, habría mostrado a Mazón un vídeo de la zona de Utiel inundada. Velasco señala que, si esto es correcto, Vilaplana habría mentido en su comunicado.

