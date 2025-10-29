Pilar Velasco asegura que "mañana el PP va a tener muy difícil" seguir manteniendo a Mazón: "Cuando se le pregunte a Feijóo, va a tener que responder por esto"

Este miércoles, las víctimas de la DANA han increpado e insultado al president de la Generalitat valenciana en pleno funeral de Estado con gritos de "asesino" y "rata cobarde". Esto, dice Velasco, es "un punto de inflexión irrevocable".

La periodista Pilar Velasco ha asegurado este miércoles en Más Vale Tarde que mañana, tras el funeral del fatídico primer aniversario de la DANA, "el PP va a tener muy difícil" seguir manteniendo a Mazón.

Este miércoles, las víctimas de la DANA han increpado e insultado al president de la Generalitat valenciana en pleno funeral de Estado con gritos de "asesino" y "rata cobarde". Esto, dice Velasco, es "un punto de inflexión irrevocable".

"Las víctimas saben que si les hubiera llegado ese mensaje igual podrían haberse encerrado en el garaje. Esos gritos de asesino y sinvergüenza, es que saben lo que ha pasado", ha apuntado Pilar Velasco. El pasado 29 de octubre de 2024, la alerta que envió el Govern fue a las 20.11 cuando ya había cientos de personas atrapadas y ahogadas.

Por ello, Velasco ha hecho hincapié en que "mañana el PP lo va a tener muy difícil seguir manteniendo en lo humano, en lo moral y lo político. Cuando se le pregunte a Feijóo va a tener que responder por esto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.