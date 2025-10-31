La petición de Afra Blanco a la exconsejera Salomé Pradas: "Que raje y diga toda la verdad por respeto a las víctimas"

Blanco ha expresado que le "parece una auténtica vergüenza" que Salomé Pradas, tras ser destituida, "no haya hablado y dado explicaciones".

Afra Blanco ha expresado en Más Vale Tarde que "pediría" a la exconsejera Salomé Pradas, aunque cree que "no va a servir de absolutamente nada, que raje y diga toda la verdad". "Ya no por su propio futuro, sino por respeto, ya que no lo ha tenido hasta ahora, a las 229 familias de las víctimas y hacia el pueblo de Valencia", ha manifestado la sindicalista, quien ha añadido que "en términos de toga", no puede hablar, pero en términos políticos" podrían "evaluar todos".

En este sentido, Blanco ha afirmado que le parece "una auténtica vergüenza" que Salomé Pradas, tras ser destituida de su cargo, "no haya hablado y explicado". "Y todavía me parece mayor vergüenza que, un año después, sigamos conviviendo con la mentira en manos de Mazón y con un PP que lo sigue manteniendo al frente, con 229 familias rotas a sus espaldas", ha criticado, tras lo que ha subrayado que "es dramático, inusual e insultante".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.