El Partido Popular ha elevado el tono de su discurso sobre la inmigración hasta el punto de mimetizarse con la ultraderecha. El propio Alberto Núñez Feijóo hablaba hace unos días de "efecto llamada", una expresión xenófoba enarbolada habitualmente por Vox, mientras que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha sugerido incluso desplegar a las Fuerzas Armadas para frenar la inmigración por mar.

Un giro que la periodista Pilar Velasco analiza en laSexta Xplica, donde recalca cómo, al emplear Feijóo expresiones como "alertar" y "mi país" y decir Tellado que "la Armada está para defender nuestras fronteras", lo que está haciendo el PP es "este discurso de ultraderecha en el que al inmigrante, al que huye de la guerra, de la persecución, de la miseria, lo convierte directamente en un enemigo del que tiene que protegernos el PP".

"Hasta hoy ese discurso era de Vox, pero hasta hace una semana el PP no estaba ahí", incide la periodista, que subraya que "hemos pasado en siete días de escuchar a Feijóo hablar de solidaridad, de limitar el reparto, a hablar de mandar al Ejército a la frontera".

"Lo que está haciendo es mandar un mensaje, porque el PP sabe que no es factible, que la Armada en la frontera si ve llegar cayucos el objetivo de salvamento del inmigrante, del menor, de la mujer, del hombre que viene a la frontera, por tanto sabe que no quiere resolver un problema, quiere colocarse en un espacio electoral y eso que no hay elecciones a la vista", sostiene.

La periodista, además, afea a Feijóo que, mientras "presume de que tiene el 70% de las comunidades autónomas", se "ha bajado de un carro" mientras su socio en Canarias, Fernando Clavijo, pide ayuda al resto de autonomías para gestionar un reparto solidario de los menores migrantes llegados a las islas. "No puede ser que al PP le moleste tanto la singularidad de Cataluña con el independentismo y reivindique la solidaridad fiscal y que en este caso con la inmigración no, la solidaridad se queda en Canarias", denuncia.

A su juicio, "el PP tiene que dar explicaciones de por qué ha dado un salto en este terreno tan sensible como el de la inmigración para colocarse donde Vox".