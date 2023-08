Pilar Garrido, madre de una familia numerosa con cuatro hijos de 13, 11, 9 y 8 años, ha contado en laSexta Xplica cómo han sido sus vacaciones este verano.

"Nos vamos de vacaciones gracias a la casa de los abuelos, tenemos la suerte de tenerlos y vamos donde están ellos", ha afirmado.

"Mi familia política es gallega y hemos podido ir a Galicia a casa de los abuelos, nuestro coste de las vacaciones ha sido la gasolina, que no es poco porque son 1.000 kilómetros desde Baena. Si no, no hubiésemos podido. Todo lo que sea más de ir a ver a unos abuelos, o a otros, no podemos ahora mismo", ha relatado.

Pilar ha destacado que en su casa "solo entra un sueldo" y que no se hubieran podido permitir "ir a un hotel, o alquilar algo".

"Tengo mucha suerte porque mis hijos son pequeños y su visión de la vida es estupenda y maravillosa. Es mucho más fácil", ha zanjado.