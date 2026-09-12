Patxi López: "Nunca se hubiera ido a Ceuta con armas y agentes a impedir ese asalto porque hubiese habido centenares de muertos"

El portavoz del PSOE en el Congreso ha asegurado que "de ninguna manera se alertó del número, de la magnitud y la intensidad con la que se va a producir ese aluvión de entradas".

Patxi López ha defendido en laSexta Xplica que el Gobierno ha actuado en Ceuta "en base a la información que tenía en cada momento". "Es verdad que los informes decían que había una llamada en redes, pero nunca se alertó de la dimensión que podía tener esa entrada masiva en Ceuta", ha asegurado, tras lo que ha destacado que "en el propio mes de julio se había reforzado la seguridad en Ceuta con más de 500 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, pero es evidente que la realidad desbordó cualquier información que aparecía en esos documentos".

En la misma línea, el portavoz socialista en el Congreso ha insistido en que "de ninguna manera se alertó del número, de la magnitud y la intensidad con la que se va a producir ese aluvión de entradas", aunque ha reconocido que "es evidente que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad". "No hubo una alarma acorde con la magnitud de lo que se encuentra uno después, pero es evidente que esto nos dice que esto lo tenemos que mejorar", ha subrayado.

En lo referente a Ceuta, López ha señalado que se trata de "la única frontera terrestre que tiene Europa con África, seguramente una de las fronteras con mayor desigualdad del mundo", tras lo que ha lanzado una pregunta: "¿Alguien se cree que la gente cuando está desesperada por poder encontrar una oportunidad para sobrevivir no se va a echar a la mar?".

En este punto, el socialista vasco ha declarado que "hay que mejorar cómo están las instalaciones del Estado adecuadas para tratar también estos fenómenos", aunque ha recordado que "las devoluciones masivas son ilegales y están prohibidas en este país". "Hay que analizar caso a caso y eso necesita una infraestructura. Por eso, quizás lo que hay que mejorar también es estas infraestructuras para hacer esto a la mayor celeridad posible", ha manifestado.

Así, Patxi López ha vuelto a incidir en que "en ningún informe hay una alerta para esta magnitud". "Incluso en algunos se habla de riesgo bajo o medio, como mucho. Entonces, uno adopta decisiones en base a esto", ha defendido, a lo que ha apostillado: "Si se hubiera dicho que hay posibilidad de que entren 80.000 personas, se hubieran adoptado otra serie de decisiones, aunque ninguna hubiera sido ir con armas, con el Ejército, Policía o la Guardia Civil a impedir ese asalto porque entonces hubiese habido centenares de muertos".

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