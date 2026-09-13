Hoy, en Salvados, Gonzo reúne a una víctima de ETA con el terrorista arrepentido que asesinó a sus padres y hermano

Gonzo entrevista a Fernando Garrido y al exetarra Josemi Latasa 40 años después del atentado que acabó con la vida de su familia.

Salvados reúne a Fernando Garrido y al exmiembro de ETA Josemi Latasa, uno de los responsables del atentado que hace 40 años acabó con la vida de los padres y el hermano de Fernando, esta noche, a las 21:30 horas en laSexta. Gonzo les entrevista por separado reconstruir cómo aquel asesinato marcó para siempre sus vidas y conocer el camino que llevó a Latasa a abandonar ETA, condenar la violencia y pedir perdón.

El programa de dirigido por Gonzo, vuelve a laSexta tras su estreno la semana pasada en el que llegó con buen pie la temporada en la que cumple su mayoría de edad. Fue lo más visto de la cadena y líder sobre su inmediato competidor tanto en la media de sus entregas dedicadas a Rita Barberá (6% y 595.000), como por separado: 'La alcaldesa. Acto I. La Mascletá' firmó un 5,5%, con 564.000 seguidores de media y 1,6 millones de espectadores únicos y 'La alcaldesa. Acto II. Crema' subió al 6,4% con 623.000 seguidores y más de 1,4 millones de espectadores únicos.

Aunque ETA dejó de existir en 2018 hay heridas que siguen abiertas. Han pasado 15 años desde que, en el otoño de 2011, la banda terrorista anunciara el cese definitivo de su actividad armada y 40 años desde el fatídico año 1986 en el que un atentado de ETA arrebató la vida al padre, la madre y el hermano de Fernando Garrido. Sin embargo, el camino hacia la reparación es un proceso complejo, largo y doloroso.

Uno de los ejecutores de esos tres asesinatos fue Josemi Latasa. Años después y tras pasar por la cárcel, Latasa fue de los primeros miembros de ETA en abandonar la banda terrorista, criticar sus métodos y pedir perdón a las víctimas. A Fernando le escribió una carta que abrió la puerta a un posible encuentro entre los dos.

Ambos han aceptado contar en Salvados cómo el terrorismo ha condicionado sus vidas y el programa se ha ofrecido para facilitar ese encuentro pendiente.

Víctima y verdugo, cara a cara

En la segunda entrega de la temporada, Gonzo entrevista por separado a Fernando y a Josemi. En la charla en paralelo Gonzo indaga en la historia vital de ambos protagonistas desde el trágico suceso.

Ambos le cuentan cómo vivieron el momento terrible del atentado y la vida que llevaron después, marcada para siempre por ese asesinato. Fernando recuerda que poco antes del atentado había logrado el récord mundial de permanencia en altura en solitario al pasar 62 días en el Aconcagua. Asegura que no se subió al coche con sus padres de milagro, algo que le salvó la vida. Habla sobre el papel de las asociaciones de víctimas y recuerda cómo le sorprendió la carta de Josemi Latasa en la que le hablaba de su necesidad de pedir perdón. "La vi sincera", asegura.

Por su parte, Latasa cuenta cómo entró en ETA, consciente de lo que hacía, y su actividad dentro de la banda. No duda en calificar de terrible la explosión que causó el atentado. Él conducía la moto desde la que pusieron la bomba sobre el coche oficial del padre de Fernando, el gobernador militar de Guipúzcoa, Rafael Garrido. Hasta que la inercia de la violencia se rompió tras el asesinato de su vecina Yoyes, lo que precipitó su decisión de abandonar la banda terrorista. Convertido en uno de los primeros arrepentidos, su postura crítica, asumiendo su condena en la cárcel y pidiendo a la banda que dejase de matar, le costó ser señalado como "traidor" y condenado a muerte por la propia organización terrorista.

Las entrevistas tienen lugar en un entorno aislado de alta montaña. En este ambiente íntimo, Latasa explica su necesidad imperiosa de pedir perdón -que no de exigir ser perdonado- al hombre al que dejó sin familia. Un paso que dio hace ya años a través de una carta enviada a Fernando, en la que le confesaba: "No ha pasado día, semana, mes que no sea consciente del dolor producido". Fernando contestó a aquel escrito valorando su valentía y abriendo la puerta a un futuro acercamiento personal.

La tensión contenida, la crudeza del relato y una profunda carga emocional llenan ambas entrevistas y culminarán en un encuentro personal entre ambos.

Salvados se convierte así en testigo de excepción de una historia sobrecogedora sobre el dolor y la necesidad del perdón, que los espectadores podrán ver esta noche a las 21:30 horas en laSexta.

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