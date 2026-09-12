García-Margallo, sobre Ceuta: "Esto es una invasión que se sabía que iba a ocurrir; yo llevo dos años advirtiendo sobre este tema"

El exministro de Exteriores ha afirmado que "ha habido una utilización de esa población que está buscando un futuro por parte del régimen de Marruecos para provocar algo que no es un fenómeno migratorio".

José Manuel García-Margallo ha afirmado en laSexta Xplica que lo que ocurrió en Ceuta en julio "fue una invasión". "Yo he sostenido que esto iba a ocurrir y llevo año y medio y dos años advirtiendo de este tema", ha expresado, a lo que ha añadido: "Cuando Marruecos ve una situación de debilidad en el Gobierno y una situación de aislamiento del Gobierno en el terreno internacional, aprovecha de la ventana de oportunidad".

Así, el exministro de Exteriores ha insistido en que "estamos ante una invasión". "Es un problema de guerra híbrida", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "ha habido una utilización de esa población que está buscando un futuro por parte del régimen de Marruecos, que todos conocemos sus características, para provocar algo que no es un fenómeno migratorio".

"Esto ocurrió al final de la dictadura con la Marcha Verde, ocurrió en Perejil y ocurrió hace cinco años cuando hubo otra invasión de Ceuta, de 10.000 o 15.000 personas, para conseguir un resultado que se consiguió, que fue esa famosa carta que se escribió en Rabat y que comunicó el Gabinete Real en la que el Gobierno de Pedro Sánchez cambia la postura tradicional que habíamos mantenido todos los gobiernos hasta entonces en la cuestión del Sáhara", ha aseverado.

A partir de ahí, ha dicho García-Margallo, "se hizo una promesa, que era un plan integral de seguridad de Ceuta y Melilla, porque el Gobierno sabía que podía volver a pasar". "Y en una pregunta, hace unos meses en el Parlamento, el Gobierno reconoció que no se había hecho absolutamente nada", ha criticado.

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