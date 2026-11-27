Los detalles El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha afirmado que "nunca había visto un mitin así" desde finales de los 80 principios de los 90.

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, participó en laSexta Xplica tras asistir al mitin de cierre de campaña del PSOE en la Caja Mágica. Durante el evento, Pedro Sánchez agradeció a Borrell su postura firme contra el genocidio de Gaza en el Consejo Europeo. Borrell destacó la multitud presente, calificando el mitin como "espectacular" y señalando que la movilización desafía las encuestas negativas para el PSOE. Sobre un posible gobierno PP-Vox, advirtió de un cambio radical en la política internacional de España, especialmente en temas como la migración, defensa y relaciones con Israel y Estados Unidos.

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha intervenido en laSexta Xplica tras haber estado este viernes en el mitin de cierre de la campaña electoral del PSOE celebrado en la Caja Mágica.

En ese acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a Borrell haberse posicionado de forma "clara y firma" en contra del genocidio de Gaza durante los debates en el Consejo Europeo. Un momento que Borrell ha afirmado que ha vivido "con sorpresa porque no esperaba nada parecido".

"El verdadero protagonista de este mitin ha sido la enorme cantidad de gente que ha ido", ha asegurado, y ha añadido que "nunca había visto un mitin así" desde finales de los 80 principios de los 90. Así, lo ha calificado como "algo espectacular". Borrell ha afirmado que los miles y miles de personas que han acudido son "los protagonistas", como así lo dijo Sánchez, que "el tema no iba tanto de él como de ellos". Y ha añadido que esta ha sido "una reflexión muy acertada".

Borrell ha destacado que cree "que nadie esperaba que aquí en Madrid, ahora, con esta campaña que empezó con tan, tan malos augurios para el PSOE, hubiese esa movilización que desde luego pone en duda las encuestas". En esta línea, sobre si cree que le saldrán los números al PSOE en contra de lo que dicen las encuestas, ha contestado que no es "adivino", pero que "las encuestas tienen un valor relativo, sobre todo cuando la dinámica sociopolítica es tan fluida como es ahora". Así, ha señalado que estas cambian, como también lo hace "el espíritu y la actitud de la gente y como los temas", que pasan de uno a otros.

Sobre lo que supondría un gobierno PP-Vox en política internacional, ha señalado que "significaría un cambio radical, una voltereta total a las posiciones internacionales de España, algo que a mí me gustaría muy poco, porque yo he defendido estas". "Significaría un cambio radical en la política migratoria, en la relación en materia defensiva con Estados Unidos, en la relación con Israel desde el punto de vista de la Unión Europea y lo que está haciendo o ha estado haciendo Netanyahu en Gaza. Y no sé qué es lo que harían con respecto a Ucrania", ha apuntado.

"También es verdad que dentro de las ultraderechas europeas hay más amigos de Putin que no adversarios. Piense usted en el señor Orbán en Hungría o en Serbia o, incluso, en Francia con LePen, se distinguen por una estrecha amistad con Putin. No quiero yo decir cuál sería la posición de señor Abascal, porque no lo sé. Pero desde luego, en materia de la relación con Israel, de política de defensa en relación con Estados Unidos y política migratoria, el cambio sería radical", ha agregado.

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