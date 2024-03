Óscar Puente, ministro de Transportes, asegura en laSexta Xplica que no ha hablado con José Luis Ábalos desde que comenzó el 'caso Koldo García'. "Era una mezcla de sentimientos porque tenía una relación de mucho afecto y admiración. No sabia qué decirle, ni cómo afrontar la situación. Por eso, preferí no llamarle", asegura.

Además, José Yélamo le pregunta si conocía a Koldo García: "Sí, claro, ¿cómo no lo voy a conocer?", responde rotundo, ya que era una "persona que acompañaba a José Luis Ábalos". Le vio "las veces que ha tenido alguna visita institucional en el Ayuntamiento de Valladolid cuando Ábalos era ministro e iba acompañado de Koldo", comenta, por lo que confirma que "claro" que le ha "visto alguna vez".

En este vídeo, el ministro de Transportes también explica que la última vez que les vio fue cuando José Luis era ministro y él alcalde de Valladolid.