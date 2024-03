El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha asegurado este sábado en una entrevista en laSexta Xplica que no cree que José Luis Ábalos sea un corrupto, pero ha asegurado que "tiene una responsabilidad política". Así lo ha señalado al ser preguntado por el exministro y el caso de su exasesor Koldo García.

"Yo no lo creo. Así lo dejamos claro cuando le pedimos que deje el acta", ha señalado, recordando que ha abierto una auditoría interna en el ministerio para esclarecer los hechos. No obstante, Puente ha asegurado que sí que cree que "hay una responsabilidad política por quién se rodeó": "Por confiar en una persona que no ha estado a la altura".

Asimismo, ha recalcado que no se le pidió el acta "por una cuestión de culpabilidad penal", sino que hace una "valoración de una responsabilidad política evidente". "Es algo tan claro que lo tenía que haber entendido", ha añadido.

Por otro lado, el ministro ha reconocido que "tenía muy buena relación" con Ábalos porque le tiene "mucho afecto" y espera que "no acabe afectado". Sin embargo, ha asegurado que "en este momento no tienen relación". "Yo pongo la mano en el fuego en mí mismo", ha agregado, y ha señalado que "no es cuestión de confianza en la inocencia de Ábalos, que es algo que se dilucidará". "Hemos tratado de dar una lección de responsabilidad política", ha zanjado.