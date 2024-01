Leyre Iturralde siempre pensó que no compraría un piso ya que no quería meterse "en ese embolado". Sin embargo, cambió de opinión hace un año, como relata en laSexta Xplica: "Empecé a pensar que actualmente tengo un buen sueldo y puedo mantener un piso de alquiler para mí sola en Barcelona. ¿Pero qué pasará cuando me jubile?".

"No podré mantener un piso de 1.000 euros, así que empecé a darle vueltas y a plantearme comprar un piso para tener un colchón el día de mañana", explica. Con un presupuesto de unos 130.000 euros, Leyre comenzó con la búsqueda, como puede observarse en el vídeo superior.

Aclara que no quiere irse a vivir a las afueras de la ciudad porque trabaja en el centro y descarta "perder" una hora de su tiempo cada día en los traslados. La joven, que ha documentado su búsqueda en vídeos, asegura que recibe muchas críticas por las escasas dimensiones de las viviendas que está visitando, pero reconoce que es "consciente" de aquello a "lo que puede aspirar".