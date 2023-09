Julia tiene 23 años y trabaja en Madrid. En laSexta Xplica ha relatado cómo está viviendo el proceso de encontrar una habitación para alquilar. "Me he pateado las calles de todo Madrid", asegura.

"Te estresa no saber qué va a pasar con tu vida, si vas a encontrar o no, si me tendré que ir", explica, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. La joven asegura que termina "reventada".

Lamenta que, hasta el momento, todo lo que ha encontrando han sido "sitios muy pequeños, zulos en los que te piden precios por las nubes". "Me gustaría abrir la puerta de mi habitación y no tener que tirarme directamente a la cama", expresa Julia.