El cambio de hora casi coincide con el final de laSexta Noche. Al final del programa, Verónica Sanz bromeaba con esta situación, sugiriendo hacer una hora más de programa.

"¿Lo de la hora no es ya?", se pregunta José Yélamo en el vídeo. El presentador celebra que podamos dormir una hora más, pero lanza un 'dardo': "Pero pagar, vamos a pagar lo mismo de luz, ¿no?".

Este cambio de hora le vendrá bien a Yélamo para estar más despierto de cara al partido de su Cádiz, que recibe al Mallorca en el Nuevo Mirandilla. "Uy, no me menciones al Cádiz, que me está dando muchos disgustos", bromea el presentador antes de poner punto y final a un nuevo programa de laSexta Noche.