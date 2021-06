"Yo no tengo por qué aguantar que me llamen franquista, ni que defiendo a Franco. Basta de tanta demagogia, es un tema serio", ha criticado el periodista Paco Marhuenda enfadado en laSexta Noche.

Todo ha ocurrido en un momento de análisis del programa en el que se ha puesto el foco sobre la lacra de violencia machista que sacude España.

Al respecto, Paco Marhuenda ha afirmado tajante: "Hay un problema que no puede pasar por la utilización partidista del tema como hace la izquierda desde el minuto uno. O se habla en serio, o no habla, si no, que ellos peguen su soflama electoral y ya está". Puedes ver el momento en el vídeo de esta noticia.