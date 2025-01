Una mujer que necesita tres sueldos para pagar el alquiler, a un vendedor de viviendas: "No vivo en una capital, sino a 26 kilómetros de ella"

Paqui Flores trabaja como enfermera y necesita hasta tres sueldos para poder vivir y pagar el alquiler. "Mis hijos trabajan pero aún no se han independizado y les tengo que seguir pagando la comida. Y cuando no pagan es porque no pueden hacerlo, porque el sueldo medio está en 1.100 o 1.200 y una hipoteca en 80.000", afirma Paqui en el debate sobre vivienda de este sábado en laSexta Xplica.

Su alquiler es de 1.100 euros en Castelldefels (Barcelona), "una zona tensionada", confiesa, y "por eso nos vamos de Cataluña porque es una zona muy tensionado. ¿Dónde me tengo que ir a vivir con mis hijos, a la despoblación de España? Me estoy planteando irme de aquí para poder darle estudios a mis hijos", le dice Paqui a Juan Alcalde, vendedor de una inmobiliaria. "Y no estoy en contra de los propietarios, sino del abuso del precio del alquiler", admite.

Alcalde, sin embargo, le rebatía diciendo que en una capital no se puede pagar un alquiler tan alto con un determinado sueldo: "Por eso, yo no vivo en una capital, porque no puedo pagarme un alquiler de 1000 euros", le decía el vendedor. "Pero es que yo no vivo en una capital sino a 26 kilómetros de Barcelona", le replicaba la enfermera. En el vídeo, podemos ver al completo esta discusión.

