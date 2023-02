David Romero es el propietario de un piso en el centro de Vigo, quien lo alquila a una pareja joven por 500 euros mensuales. Romero señaló en laSexta Xplica que se trata de una vivienda "de 80 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño y terraza", que podría alquilar "por 600 euros semanales en la época de las luces de Vigo".

Sin embargo, tal y como expresó en el programa de laSexta, él no busca ganar dinero con el piso. "Yo no quiero ganar dinero, no lo necesito. Es conciencia social simplemente, empatía con la gente", manifestó, al tiempo que indicó que la pareja "lleva tres años" en el piso, y que "son buena gente, chavales menores de 30 años". "Ella tiene su trabajo en una tienda y él trabaja en la construcción. Son súper majos y yo estoy encantado de la vida con ellos, de que formen su familia y su proyecto de vida", afirmó.

En este sentido, Romero contó que ella es de Bilbao y se fue a vivir a Vigo porque le dijo que "era imposible emanciparse". "Gracias a mi alquiler, ahora puede ahorrar y llegar a fin de mes", subrayó el propietario.

Otro caso similar es el de Álvaro Carrillo, estudiante, cuya abuela tiene un piso que gestiona él en el centro de Málaga. "Lo alquilamos por 400 euros, mientras que la inmobiliaria nos dijo que podríamos pedir 800 euros, pero nosotros vemos el alquiler como algo temporal, y para que alguien que se quiera comprar un piso, tenga antes la posibilidad de ahorrar", relató en laSexta Xplica.