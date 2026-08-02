La advertencia de Román García, bombero forestal, sobre los incendios: "Hasta que un fuego no se declara extinguido, el peligro no desaparece"

Los detalles García, bombero forestal de Castilla y León, alerta de que la campaña de incendios aún no ha alcanzado su momento más crítico y recuerda que un incendio estabilizado puede reactivarse.

La campaña de incendios forestales encara agosto con preocupación. En laSexta Xplica, Román García, bombero forestal de Castilla y León, ha advertido de que, pese a la gravedad de los fuegos registrados hasta ahora, todavía quedan las semanas que podrían concentrar los episodios más complicados.

"Estamos a 1 de agosto", ha recordado García, quien explica que los grandes incendios que afectaron el pasado año a provincias como León y Zamora comenzaron varios días después, en torno al 7 de agosto. A su juicio, la situación de este verano resulta especialmente preocupante porque algunos de los incendios más graves se han adelantado respecto al año anterior.

El bombero ha señalado que la campaña aún está lejos de terminar y ha pedido prudencia de cara a las próximas semanas: "Queda mucho todavía". Durante su intervención, también ha aclarado un aspecto que suele generar confusión entre la ciudadanía: la diferencia entre un incendio estabilizado y uno extinguido.

Ha explicado que un fuego estabilizado no significa que haya desaparecido el riesgo, ya que todavía pueden permanecer puntos calientes capaces de reactivarse: "Hasta que no se da por extinguido técnicamente, no desaparece el peligro de reactivación".

Como ejemplo, ha recordado que algunos incendios han obligado a ordenar nuevos desalojos preventivos después de que las llamas volvieran a cobrar fuerza cuando parecían estar bajo control.

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