Emilio Delgado, sobre el ático secreto de Ayuso: "No hay quien se crea que iban a ser oficinas"

Los detalles Más Madrid anunció que llevará a los juzgados la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid: acusan al Gobierno de Ayuso de falta de transparencia.

La compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid continúa generando polémica política. En laSexta Xplica, Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, ha anunciado que su formación llevará la operación a los tribunales al considerar que existen dudas sobre la transparencia del proceso en el caso del ático secreto de Ayuso.

Delgado ha criticado que la Comunidad de Madrid no haya dado, según su versión, explicaciones suficientes sobre la adquisición del inmueble y ha cuestionado el destino anunciado para la vivienda. "Lo vamos a llevar a los juzgados, evidentemente, porque llueve sobre mojado", ha afirmado durante su intervención en el programa.

El portavoz de Más Madrid ha señalado que la compra del ático, conocida después de una información publicada por 'El País', se habría realizado sin que inicialmente se explicaran detalles como el precio de adquisición o el uso que tendría la vivienda.

Según Delgado, el caso refleja lo que considera una falta de transparencia por parte del Ejecutivo madrileño. "El Partido Popular y la señora Ayuso están imponiendo por la vía de los hechos una política de transparencia cero en la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

Durante su intervención, Delgado ha cuestionado que el ático fuera adquirido para funcionar como espacio de trabajo u oficinas, tal y como se habría planteado desde la Comunidad de Madrid.

Asimismo, Delgado ha insistido en que su partido quiere que se investigue la compra para aclarar todos los detalles relacionados con la operación, desde el precio hasta los posibles intermediarios y los criterios utilizados para la adquisición. "Planifica Madrid es una empresa pública, requiere unos mínimos estándares de transparencia", ha sentenciado.

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