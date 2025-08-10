Monrosi, sobre la polémica de Jumilla: "Es la idea de una España en la que solo caben blancos, cristianos, heterosexuales..."

El periodista ha destacado en laSexta Xplica que lo ocurrido en el municipio murciano "no es un debate sobre inmigración": "Es un debate que tiene que ver con una idea muy pequeña de España que intentan imponernos".

El periodista José Enrique Monrosi ha analizado en laSexta Xplica la situación del municipio murciano de Jumilla después de que Vox y PP vetaran la celebración de festividades islámicas en sus centros deportivos.

"Estamos ante una nueva etapa. Esto no es un debate sobre inmigración. Es un debate que tiene que ver con una idea muy pequeña de España que intentan imponernos", indica.

Monrosi asegura a su vez que esta idea reúne "odio, señalamiento a determinados colectivos e incluso datos falsos". "La estrategia de Vox y del PP en materia migratoria es parecida desde hace un tiempo", añade. Se refiere a palabras como las del líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que relacionó delincuencia con inmigración.

Es por ello que "este no es un tema que vaya de inmigración porque ni siquiera PP y Vox saben cuántos de los 3.000 musulmanes que viven en Jumilla son inmigrantes".

"Esto va de una idea de España en la que solo caben personas blancas, cristianas, heterosexuales", indica el periodista. "Por supuesto, tampoco caben las personas de izquierdas ni la gente que se salga de los carnés de España que reparte Figaredo y sus compañeros fascistas", sentencia.