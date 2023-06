José Enrique Monrosi, expresó en laSexta Xplica su "preocupación" por que, según dijo, "no seamos capaces de generar grandes consensos en torno a cosas que deberían ser principios básicos democráticos, como que los pactos que está firmando PP con Vox ponen en riesgo la protección de las víctimas de violencia machista".

"Y si a mí, como persona progresista, me preguntan qué me parecen los 'ongi etorri', diré que son una absoluta vergüenza e intolerables desde un punto de vista democrático, y como en torno a los 'ongi etorri' hay grandes consensos generalizados, no entiendo por qué nos cuesta tanto denunciar lo que supone un verdadero retroceso para las víctimas de violencia machista en este país y para otros muchos colectivos vulnerables", manifestó el periodista.