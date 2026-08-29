Guardans acusa a ministros de "mentir" al decir que "se irán todos" los migrantes de Ceuta: "Muchos menores no lo harán antes de Navidad"

El Doctor en Derecho ha pedido que se "aplique el principio de realismo y se deje de mentir". "Yo creo que es mucho más sincero hacer un calendario real", ha defendido, al tiempo que ha pedido que se "rompa la incertidumbre".

Ignasi Guardans ha pedido que se "aplique el principio de realismo" en Ceuta y se "deje de mentir". "Creo que hay ministros que han mentido al ir a Ceuta diciendo 'Se irán todos'. Eso es mentira", ha afirmado el exdiputado del Parlamento Europeo y Doctor en Derecho, quien ha defendido que "lo que hace falta es romper la incertidumbre".

En este sentido, Guardans ha pronosticado que "hay muchos menores que no se irán antes de Navidad". "Hay que decirle la verdad a la gente y yo creo que es mucho más sincero hacer un calendario real con personas, plazos y medios", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que "esto es un cálculo que te lo hace una tabla de Excel".

Así, el expolítico ha expresado que "a partir de ahí, hay que tener la honradez de decirle a la gente que esto va para largo y quitarle la incertidumbre", ya que, ha dicho, "lo peor que está pasando es la incertidumbre, el no saber qué ocurre".

En este sentido, Guardans ha manifestado que él es "muy crítico con el Gobierno, con cómo se ha hecho y cómo se ha perdido este tiempo y esas vacaciones". "Soy muy crítico con la situación, pero lo más urgente ahora es tratar a la gente como adultos y decirles la verdad", ha declarado el expolítico, quien considera que "muchas de las cosas que se han dicho ha sido con buena voluntad, pero no se corresponden a la verdad".

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