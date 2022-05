Mercedes Milá ha visitado laSexta Noche, donde ha comentado algunos de los movimientos políticos de las últimas jornadas, así como el auge de la extrema derecha en España. Al ser preguntada por los últimos resultados del CIS, que dan mayoría absoluta a la suma de PP y Vox si hubiera unas elecciones generales, la periodista ha sido tajante.

"Lo veo fatal. No me gustaría para mi país", ha asegurado en la entrevista con José Yélamo. Acto seguido, ha aclarado el porqué de sus palabras: "El PP ya ha gobernado y ya sabemos como son, pero Santi Abascal y sus chicos y chicas no me gustan absolutamente nada".