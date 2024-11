El mensaje de un constructor a un inquilino sobre el problema de la vivienda: "El problema es tu sueldo, que no es alto"

"La vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio", recuerda un inquilino al constructor, quien rechaza la idea de que no se especule con la vivienda: "Si no se puede ganar dinero con la vivienda, entonces no se va a construir un solo edificio más", sostiene.

Los precios de los alquileres no paran de subir y esto dificulta el acceso a la vivienda a muchos jóvenes, como denuncia en laSexta Xplica Ángel Muelas, inquilino y coodirector de 'Ideas de guerra'. "La vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio", clama. Ante esto, Jon Goitia, arquitecto y constructor, responde: "Entonces quién va a construir vivienda, ¿tú?".

"En el momento en el que decís que no se puede ganar dinero con la vivienda, entonces no se va a construir un solo edificio más", advierte, y critica que se esté haciendo lo mismo con los "edificios ya construidos". Si "niegas que se tengan que alquilar por el precio que ellos quieran, entonces el propietario tendrá el derecho de cerrar la puerta y no alquilárselo a nadie, que es lo que está pasando", afirma.

Ante esto, el inquilino vuelve a pedir un "precio" que le permita vivir. "El precio de un piso lo marcan sus características", recuerda Goitia, y añade en respuesta al joven: "Si no lo puedes pagar, el problema no es del piso, es de tu sueldo, que no es lo suficientemente alto". Escucha este tenso debate al completo en el vídeo principal de la noticia.