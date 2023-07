José María Camarero destacó en laSexta Xplica "una cosa fundamental sobre el tema de los funcionarios": "Se ha extendido un mantra durante las últimas décadas de que mucha gente es muy vaga y por eso quiere trabajar para el Estado, cuando eso no es verdad, porque tenemos uno de los porcentajes más normales de funcionarios con respecto a la UE, un 15%", señaló.

"¿Cómo estará de mal en la empresa privada en determinados ámbitos para que alguien tenga que irse al sector público por a lo mejor 18.000 euros al año?", se preguntó, tras lo que lanzó un mensaje a los empresarios privados: "Que se plantee qué está ofreciendo, qué está dando".

"¿Por qué un enfermero, un médico o un profesor no quieren trabajar en la empresa privada y todos quieren trabajar en la pública? Y no será porque los padres no pagan cantidades de dinero ingentes en los colegios privados por la educación de sus hijos. Algo pasa ahí", manifestó el periodista.