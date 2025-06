El mensaje de Afra Blanco a un hotelero: "Os invito a que toméis reflejo de los empresarios de la construcción"

Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), defendió en laSexta Xplica que el problema de la vivienda no está solo relacionado con el turismo, sino que "trabajadores del sector de la construcción también lo tienen". "Parece que seamos los únicos que provocamos que no haya vivienda, y hay muchos más sectores productivos", expresó el empresario, tras lo que insistió: "El problema de la vivienda es de todos los sectores, no solo del nuestro".

Tras escuchar a Castillo, Afra Blanco respondió salió en defensa de los empresarios de la construcción: "La Fundación Laboral de la Construcción, donde están las patronales y los representantes de los trabajadores, se dieron cuenta de los errores que cometieron, y ahora ofrecen unas condiciones mucho más estables, salarios suficientes para poder vivir con dignidad y la formación necesaria para poder trabajar". "Os invito a que toméis reflejo de ello", manifestó.

Así, la sindicalista pidió a los empresarios del turismo que miren a su "mano derecha", ya que, según dijo, el problema lo tienen ahí: "Está en aquellas personas que se hacen llamar empresarios y que lo que hacen es comprar las viviendas de vuestros trabajadores para ponerlo en alquiler para el turista", subrayó Blanco.