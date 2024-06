Faltan médicos en España. Es una afirmación que ya lleva años afirmándose y que en números se estima que faltan 6.000 médicos en nuestro país. Y los motivos de esa carencia los ha explicado Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), en Sábado Clave.

"No se ha hecho una planificación correcta las últimas décadas. No se cuenta con un registro de médicos. Formamos excelentes profesionales que no sabemos realmente cuántos se han marchado sin recurrir a estadísticas de otros países", ha señalado.

Además, ha apuntado que otro error que se ha cometido ha sido una falta de "adecuada gestión" cuando hace varias décadas hubo exceso de los mismo: "Aparte de eso, se ha estado acostumbrado a nadar en sobreabundancia, en los 80 había exceso de médicos y no se ha hecho una adecuada gestión del personal. Estimamos que hasta 2028 puede haber carencias en algunas especialidades. No se hace desde el ministerio o de las autonomías una labor de atraer ciertas especialidades".

Un problema que en Europa también existe. En 18 países de la Unión Europea buscan médicos especialistas, en 17 también necesitan enfermeros y en 16 médicos generalistas. Una falta de médicos que empieza a ser un problema generalizado.