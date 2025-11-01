Martínez-Vares: "El PP sabe que Mazón es radiactivo y no han sido capaces de poner la mano dura y demostrarle que tenía una puerta por la que salir"

El asesor político ha señalado que nadie que "no estuvo en su sitio en el peor día de su comunidad puede seguir en el cargo ni un minuto más".

Santiago Martínez-Vares ha calificado como "radiactivo desde el minuto uno" para el Partido Popular la figura de Carlos Mazón, un president valenciano que este sábado se ha conocido que habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel a las 17:40 del día de la DANA y se mantuvo alrededor de una hora más en El Ventorro.

"Dos planos tiene esta historia. Uno jurídico, que empieza a aflorar y que hace que el tablero se mueva, y uno político. En el político, el PP está atrapado desde el primer día. Nadie que no estuvo en su sitio en el peor día de su comunidad puede seguir en el cargo ni un minuto más. No hace falta que pase un año y que en el funeral las víctimas expresen lo que sienten. El PP sabe desde el minuto uno que Mazón es radiactivo y no han sido capaces de poner la mano dura y de mostrarle que tenía una puerta por la que salir", ha apuntado en laSexta Xplica.

Aunque el asesor político ha comentado que "Feijóo no tenía ninguna capacidad de quitar a Mazón como presidente", sí ha señalado que tenía otra medida a adoptar que no realizó: "Tenía todas las capacidades para ponerle una gestora desde el primer día. Haber hablado con los tres presidentes provinciales del PP valenciano, llamarlos a Génova y decirles que se acabó el apoyo a Mazón. No lo hicieron".

Por último, Martínez-Vares ha valorado cuál es la situación del PP con el president valenciano: "¿Qué le pasa a Génova con Mazón? Él suma 389 compromisarios a elegir en un congreso. Eso es lo que mueve el PP valenciano. Es la segunda fuerza política, detrás de Andalucía. La única manera de que la silla de Feijóo pueda temblar es con un pacto de Andalucía o Valencia. Para que Rajoy llegara o Casado saliera, hizo falta el pacto de las dos. Los equilibrios del PP los marcan dos comunidades".

