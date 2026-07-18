Martínez-Vares: "Argentina juega a otra cosa que no es fútbol y su mejor delantero es Infantino"

El analista político ha defendido que este domingo "hay que ser muy fieles al plan de Luis de la Fuente y hacer lo que hizo él en rueda de prensa, que es pedir respeto, poner a los argentinos en su sitio y jugar a la pelota".

Santiago Martínez-Vares ha afirmado en laSexta Xplica que este domingo "lo que vamos a ver es un partido de fútbol" en referencia a la final del Mundial entre España y Argentina, aunque ha expresado que "tenemos un problema y es que no solo vamos a ver un partido de fútbol, porque Argentina juega otra cosa que no es fútbol y el mejor delantero de Argentina se llama Infantino".

Así, el analista político ha insistido en que "el mejor delantero de Argentina es Infantino, sin ninguna duda". "Mañana hay que ser muy fieles al plan de Luis de la Fuente y hacer lo que hizo él ayer en la rueda de prensa, pedir respeto y poner a los argentinos en su sitio y jugar a la pelota", ha defendido, a lo que ha añadido que "el centro del campo tiene que ser una máquina, como lo fue contra Francia" y ha asegurado que "cada hombre en su puesto va a dejar sin ninguna duda un resultado muy satisfactorio".

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