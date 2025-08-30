Margallo: "Reducir los incendios a un conflicto competencial es un insulto a las personas que han sufrido"

El que fuera ministro de Exteriores ha criticado la batalla política y apunta a querer ganar "el relato" en cada desgracia en un "intento de desplazar la responsabilidad hacia cualquiera que no sea el que habla".

José Manuel García-Margallo, exministro de exteriores de España, ha estado en laSexta Xplica para analizar lo que está sucediendo con los incendios en el país. Para hablar, entre otras cosas, de la batalla política que hay entre el PSOE y el PP por las competencias de cada uno y por quién tiene las responsabilidades de acción y de gestión.

"Como cada vez que ocurre una desgracia así, y ya llevamos varias, hay una lucha por el relato y un intento de desplazar la responsabilidad hacia cualquiera que no sea el que habla", dice.

Y especifica, apuntando incluso a miembros del Partido Popular: "Eso ha hecho Mañueco y eso han hecho todos los ministros que han comparecido".

En ese sentido, ha cargado contra esa batalla política: "Reducir todo esto a un conflicto competencial es un insulto a las personas que han sufrido en sus vidas y en sus bienes".

"A nadie le preocupa de quién es la competencia. Lo que quieren es que salven su casa y quieren estar seguros de que en invierno se van a limpiar los montes para que esto no se repita de nuevo", concluye Margallo