Comprueba los 5 resultados del Triplex de la ONCE de hoy, lunes 20 de octubre de 2025

Comienza una nueva semana con los sorteos del lunes de la mano de la ONCE, que ofrece cinco resultados durante todo el día para su Triplex. Descubre los números ganadores en laSexta.com.

Tras el Triplex del domingo, arranca la semana con uno de los primeros sorteos de la semana. Junto al Super Once, el Triplex de la ONCE es de los primeros en repartir dinero cada semana. De hecho, hay tres oportunidades por día a horas diferentes: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. En cualquier caso, desde aquí puedes ir consultando los números premiados del lunes 20 de octubre de 2025 a partir del primer sorteo:

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Eso sí, la participación no puede tener más de cinco apuestas. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

