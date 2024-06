Antonio Maestre reaccionó en laSexta Xplica a la condena del Tribunal Supremo a Alvise Pérez por vulnerar el derecho a la propia imagen de Ana Pastor, señalando que Alvise "se dedica, entre otras cosas, a acosar a los periodistas que considera enemigos de su doctrina". Por ello, el periodista agradeció a Pastor "el trabajo que ha hecho y la dura lucha porque sirve de jurisprudencia".

"A mí me viene muy bien que Ana Pastor lo haya hecho y haya ganado, porque él también ha publicado fotos mías en mi vida privada, en Buenos Aires y en Roma cuando me iba de viaje", expresó Maestre, a lo que añadió: "Alguien de su grupo me ve y publica las fotos mientras tomo un café, y lo hace para acosarme e insultarme". "Gracias ahora a Ana Pastor, y a que ha conseguido la sentencia del Tribunal Supremo, me querellaré contra Alvise para poder conseguir lo mismo, porque somos periodistas, pero no tenemos que estar sometidos a persecución y acoso", manifestó el periodista.