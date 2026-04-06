Luis Garvía: "Tenemos bolsas paradas en todos los ayuntamientos de España, es un problema de oferta"

El doctor en Finanzas Luis Garvía y Fernando Los Santos, del Sindicato de Inquilinos, debaten sobre la escasez de vivienda, los precios de los alquileres y la comparación con la regulación de bienes básicos durante la pandemia.

Luis Garvía, doctor en Finanzas, y Fernando Los Santos, del Sindicato de Inquilinos, debaten en laSexta Xplica sobre la oferta, los precios y la protección de los inquilinos.

Garvía critica la comparación de Fernando entre la construcción de viviendas y las mascarillas durante la pandemia: "Una pandemia tiene un coste, una mascarilla cuesta unos cinco o diez céntimos. Hacer una vivienda, desde que tienes todos los permisos hasta construirla, tarda unos dos años. Y conseguir los permisos puede demorarse décadas, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Campamento, Madrid, 20 años y sigue parado", señala.

Además, insiste en que el problema principal es la oferta: "Tenemos bolsas de metros cuadrados de vivienda paradas en muchos municipios. Falta vivienda. La clase política no tiene incentivos para construir una vivienda que le dará rédito dentro de cuatro años. El resto es ruido y generar inseguridad jurídica para espantar a la gente que puede poner en el mercado viviendas", concluye.

Una intervención a la que Fernando Los Santos responde destacando la dimensión social de la crisis: "Lo que me refiero es que en la pandemia se puso un tope de precio a las mascarillas porque todos necesitábamos ese bien básico para sobrevivir y no se podía hacer negocio con ello. ¿Por qué hemos normalizado que haya 2,5 millones de inquilinos en riesgo de pobreza y que los alquileres puedan permanecer como máximos?", lanza la pregunta en el plató.