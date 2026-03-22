Ruth, del Sindicato de Inquilinas: "Este decreto (sobre vivienda) deja fuera a la gente que vive de forma más precaria, con contratos por temporada y habitaciones"
"Nosotras seguimos organizadas, vamos a hacer movilizaciones y no vamos a parar hasta que todo el mundo tenga acceso a esta vivienda", afirmó la portavoz del Sindicato de Inquilinas.
Ruth, miembro del Sindicato de Inquilinas, se pronunció en laSexta Xplica sobre el decreto de vivienda anunciado por el Gobierno, y afirmó que "es una buena medida", aunque apostilló que "de aquí a 30 días cada diputado tendrá que decidir si está con las inquilinas, si protege a las personas o si sigue protegiendo a los rentistas, como hicieron con el escudo social que tiraron y que ha dejado a más de 60.000 personas vulnerables con un pie en la calle o directamente en la calle".
Así, Ruth advirtió de que "desde los sindicatos" no van a parar "hasta que todo el mundo tenga acceso a la vivienda". "Y con respecto a este decreto, estamos contentas, pero no del todo, porque no protege del todo", manifestó, tras lo que criticó que "está dejando fuera a los contratos por temporada y por habitaciones, está dejando fuera a la gente que vive de manera más precaria".
"Mientras, nosotras seguimos organizadas, vamos a hacer movilizaciones y no vamos a parar hasta que todo el mundo tenga acceso a esta vivienda", concluyó la portavoz del Sindicato de Inquilinas.
