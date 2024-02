Antonio Pérez Lobato vuelve, una semana más, con ofertas de trabajo de "vergüenza". "Son ofertas que vemos todas las semanas" y que también denuncian los afectados a través de las redes sociales. La cuenta de X de 'Soy camarero' se hace eco de luna oferta de trabajo en la que piden hacer "más de 60 horas a la semana por un sueldo de 1.300 euros, lo que supone unos 5,40 euros a la hora". "Y muchas de esas horas van a ser fin de semana y están pagadas igual", denuncia el colaborador. pero también le llama la atención de que tan solo "se descansa el domingo por la noche y el lunes porque cierran". "Es una autentica barbaridad", valora Lobato.

Además, también muestra otra oferta en la que buscan un camarero: "Pero cuando me pongo a ajustar las horas me doy cuenta de que son 54h semanales y me ofrece un sueldo de 1.200€, para hacer un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde". "Luego dicen que no encuentran camareros ni para que les laven los platos", se queja el joven candidato.

Además, en el vídeo principal de la noticia Lobato muestra otra "oferta de vergüenza", donde piden realizar una prueba sin que den de alta ni te remuneren el trabajo. Es por eso que, "muchas de las personas que trabajaban en el sector, desde la pandemia para aquí, han decidido que no lo van a hacer, como una joven, que denuncia en sus redes sociales que va a hacer "todo lo que pueda para no aceptar trabajos precarios" e intentará que la "exploten lo mínimo".