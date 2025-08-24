Ahora

España, en llamas

Juan Lobato (PSOE), sobre los incendios: "¿Cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?"

Mientras los incendios arrasan España, la política parece centrarse más en la confrontación que en la acción. Juan Lobato, exlíder del PSOE de Madrid, denuncia la falta de coordinación y pide soluciones eficaces en lugar de debates sobre culpables.

Juan Lobato (PSOE), sobre los incendios: "¿Cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?"

Con España en llamas, los políticos se dedican a usar los incendios como nueva munición política en vez de unir fuerzas y combatirlos. En este vídeo de laSexta Xplíca, el exlíder del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, da su opinión sobre el tema.

"Los ciudadanos lo que exigen a la política, y con razón, son soluciones y eficacia", comenta el exdiputado. "Hay un mapa de competencias solapado en España, por lo tanto, una de las tareas fundamentales para ser eficaces es la coordinación", añade Juan Lobato.

Algo que, en la actualidad, según Lobato, es complicado de ver: "¿Cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?". "No tienen que ser amigos, pero por lo menos no dedicarse a insultarse públicamente ayudará algo a que puedan tener ese diálogo y esa coordinación", razona el exmiembro del PSOE de Madrid.

Asimismo, señala que ante una crisis de tal magnitud como está "lo primero es resolver la crisis" y "después ya gestionaremos las responsabilidades". Según Lobato, ahora no merece la pena "entrar en un debate de quién es más o menos culpable".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia