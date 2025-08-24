Juan Lobato (PSOE), sobre los incendios: "¿Cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?"

Mientras los incendios arrasan España, la política parece centrarse más en la confrontación que en la acción. Juan Lobato, exlíder del PSOE de Madrid, denuncia la falta de coordinación y pide soluciones eficaces en lugar de debates sobre culpables.

Con España en llamas, los políticos se dedican a usar los incendios como nueva munición política en vez de unir fuerzas y combatirlos. En este vídeo de laSexta Xplíca, el exlíder del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, da su opinión sobre el tema.

"Los ciudadanos lo que exigen a la política, y con razón, son soluciones y eficacia", comenta el exdiputado. "Hay un mapa de competencias solapado en España, por lo tanto, una de las tareas fundamentales para ser eficaces es la coordinación", añade Juan Lobato.

Algo que, en la actualidad, según Lobato, es complicado de ver: "¿Cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?". "No tienen que ser amigos, pero por lo menos no dedicarse a insultarse públicamente ayudará algo a que puedan tener ese diálogo y esa coordinación", razona el exmiembro del PSOE de Madrid.

Asimismo, señala que ante una crisis de tal magnitud como está "lo primero es resolver la crisis" y "después ya gestionaremos las responsabilidades". Según Lobato, ahora no merece la pena "entrar en un debate de quién es más o menos culpable".