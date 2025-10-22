Este es el vídeo del videoclip de Maluma y Madonna con una capa de Paloma Spain de 5.000 euros

Ahora

Israel y Miriam, concursantes de 'Tesoro o cacharro', llegan a la ronda final del concurso con la posibilidad de ganar 5.000 0 10.000 euros. Para ello, deben elegir quedarse con uno de los dos objetos finalistas: su querido tesoro, que es una capa del diseñador Paloma Spain que lució Madonna en un videoclip con Maluma y que también llevó otra famosa al Festival de Cannes, o una obra de arte que cuenta con el comodín del dueño.

El propio fabricante aparece en plató para dar más detalles de su obra de arte. Se trata de Eduardo Pérez Cabrero, miembro de un clan de conocidas artistas de Barcelona, que explica que su obra "está inspirada en el ser humano: "Hace referencia a las diferentes inteligencias que tenemos, como la emocional, la social o la matemática". Además, la obra está hecha en color rojo Ferrari.

Por otro lado, Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, explica que de este escultor tienen hasta 17 obras en un hotel de lujo de Madrid mientras que de la capa de Paloma Spain enseña el famoso videoclip en el que la llevó Madonna con Maluma y que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. Tú, ¿cuál de los dos objetos crees que es más caro? Pincha en el vídeo y descubre sus precios.

