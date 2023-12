El actor Juan Echanove ha compartido en laSexta Clave y "con mucha pena" sus vivencias con su "gran amiga", la artista Concha Velasco, quien ha fallecido este sábado a los 84 años de edad.

"Fue muy reivindicativa con los derechos de los actores. Concha, junto a otros compañeros, inició la huelga en 1975 por el día de descanso. Hasta entonces no se descansaba en el teatro", ha indicado Echanove, como puede observarse en el vídeo superior.

El actor ha enfatizado que actualmente pueden "descansar" y tienen "unas condiciones de trabajo a las que ha contribuido muchísimo Concha", a quien ha calificado como "mujer muy comprometida y con un punto de vista muy inteligente de las cosas".

"Nunca trabajé con ella, pero he tenido una relación de amistad muy sincera y directa. Hemos hablado de tantas cosas de la vida y del teatro...", ha expresado. "La voy a recordar de manera alegre, una vez superado el trance, como a ella le hubiera gustado. Pero hoy tengo una 'grisura' encima que no me puedo quitar", ha confesado el actor.