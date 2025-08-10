Un consultor de pensiones avisa sobre la jubilación en España: "Si siguiera todo igual, en 2050 la edad 'fina' sería de 72 años"

En laSexta Xplica, un consultor de pensiones advierte que la edad real de jubilación podría alcanzar los 72 años en 2050. Apunta a un gasto creciente y a un país cada vez más envejecido como factores clave.

En este vídeo de laSexta Xplica, un consultor de pensiones alerta sobre el futuro de la edad de jubilación en España. Según el experto, este rango irá en aumento y, en 2050, podría situarse en los 72 años.

Esta previsión se basa en que la AIReF estima un aumento del gasto en pensiones de casi un 6% para 2025, así como en que España será uno de los países más envejecidos del mundo dentro de 25 años.

"En el fondo no se ha cogido el toro por los cuernos, se está parcheando", considera el consultor, quien añade que "falta una solución estructural" para garantizar un sistema de pensiones sólido para las generaciones futuras.

"Vamos a cálculos finos. Este año 2025 te jubilas y tienes que haber llegado con 66 años y ocho meses. Ese dato está mal. El dato 'fino' es 68 años. Si siguiera todo igual, en 2050 la edad 'fina' sería de 72 años", calcula el especialista.