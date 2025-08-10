Monrosi afirma que Pedro Sánchez estuvo "muy cerca de dimitir" por el caso Cerdán

El periodista cuenta en laSexta Xplica que cuando el PSOE se vio salpicado por diferentes entramados corruptos en los que sus integrantes habían participado, "algunos socialistas" creyeron que la solución "pasaba por convocar elecciones".

José Enrique Monrosi ha asegurado en laSexta Xplica que "Pedro Sánchez estuvo "muy cerca de dimitir" después de que se destaparan entramados en los que algunos socialistas estaban inmersos, como el caso Cerdán.

"Lo contó el propio presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados", afirma. Según el periodista, "en cuestión de días" Santos Cerdán, uno de los principales muñidores de la legislatura" pasó de ser "su mano derecha a Soto del Real".

"Algunos creían que la solución pasaba por convocar elecciones", añade. Asimismo, duda si el líder socialista podrá hacer frente de nuevo a las negociaciones de los Presupuestos porque cuando comience el curso político tendrá una agenda de lo más atareada.

"No hay que olvidar una cosa, el exsecretario de Organización del PSOE ya está en prisión. Me cuesta imaginar escenarios más complicados políticamente hablando", sentencia.