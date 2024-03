Juan Antonio Báez, del Consejo de la Juventud, habla de la situación laboral de los jóvenes, ya que muchos de ellos viven con contratos precarios. "A mí no me extraña que vivamos mal", comenta, ya que, "hace tan solo unos meses decía Yolanda Díaz que no se podía vivir dignamente con 1.500 € en España".

Sin embargo, la realidad de las personas jóvenes "es que cobran 1.025€ de media, o sea, 500 euros por debajo de ese sueldo". A esto se suma que los "caseros especulan con su vivienda", por lo que destinan el "60% del sueldo" a la vivienda; el otro "20 % lo quitan los recursos, como el agua, la luz y el gas, que ya te comen casi el 80 % del salario de una persona joven"; y el resto va destinado a la compra, porque "un señor que se llama Juan Roig sigue subiendo los precios".

"Así es como los jóvenes se comen el 100% del sueldo", analiza Juan Antonio Báez. Esto ha provocado que "las colas del hambre estén llenas de personas jóvenes que tienen pobreza laboral; y que el sinhogarismo haya afectado más a las personas jóvenes, que se están quedando sin hogar porque no pueden acceder a la vivienda". A esto también contribuye el auge de "los problemas de salud mental" entre los más jóvenes.

Además, aprovecha su intervención para mandar este mensaje al economista Javier Giménez-Díaz, que dice que los jóvenes acuden a laSexta Xplica a llorar: "No venimos a llorar, la precariedad nos está costando la vida y tenemos que solucionarlo".