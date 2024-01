"No es que las personas jóvenes no quieran emprender. Lo que pasa en muchos casos es que no pueden porque no tienen capacidad de ahorro". Esta es la idea que defendía en laSexta Xplica Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, quien recordaba que una de cada cuatro personas jóvenes que trabaja en España "es pobre".

Los "explicadores" abordaban la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), fijado ahora en 1.080 euros, y la falta de acuerdo con la CEOE. "¿Seguimos queriendo trabajadores pobres, o no? ¿Queremos erradicar la pobreza laboral de personas que aunque trabajen no pueden pagar el alquiler, ni para comer?", planteaba Báez, como puede observarse en el vídeo superior.

Sin embargo, el economista Javier Díaz-Giménez replicaba: "Eres pobre porque eres poco productivo, y no es que seas poco productivo porque eres pobre". "Es muy fácil, y lo digo por la CEOE, ponerse en contra mientras que su presidente cobra 400.000 euros y le parece descabellado tener 15 salarios mínimos", lamentaba Báez.