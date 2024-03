Javier Giménez-Díaz habla en laSexta Xplica sobre la nueva generación de jóvenes que se enfrentan a una situación económica complicada y que cuentan en el programa que tienen condiciones laborales precarias, por lo que les cuesta llegar a final de mes. Sin embargo, él tiene otra "historia" que contar: "No sé si vivimos en países distintos. Yo creo que esta es la generación más formada, la que tiene más seguros sociales y menos horas de trabajo, más tiempo de ocio y la que más viaja". Es por eso que "realmente no sé de qué os quejáis".

"Yo me acuerdo cuando había muchos españoles que nunca habían visto el mar, ni habían salido de su pueblo, que no tenían los hospitales que tenemos, ni el transporte público que tenemos o la educación gratuita que tenemos ahora", comenta.

"Ahora hay mucha gente que sale de sus carreras y encuentran trabajo", comenta el economista, aunque para ello es indispensable haber "estudiado algo que tiene demanda en el mercado". Es por eso que pone como ejemplo a su sobrino, que en "su primer trabajo gana 3.500 euros".

"Lo que pasa es que no le invitáis a contar su historia", echa en cara a José Yélamo, que no duda invitarle a otro programa de laSexta Xplica. A esto añade Javier Giménez-Díaz que solo invitan a "los que vienen aquí a llorar y a gemir a decir diciendo que 'me han atracado y timado'".