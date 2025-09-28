Una joven, a Javier Díaz-Giménez: "En vuestro momento el que se esforzaba menos también podía tener una casa"

Paloma Martín, de Lideremos, ha señalado que antes "con un sueldo vivía una familia" mientras que ahora "con dos sueldos no llegamos a final de mes".

Paloma Martín, de Lideremos, ha respondido a Javier Díaz-Giménez en laSexta Xplica y su afirmación de que los jóvenes "viven en un cuento de hadas".

"Hay algo que me preocupa más que la brecha generacional y es que los jóvenes, encima, tengamos que sentirnos culpables. Cada vez que justificáis cuánto os esforzasteis, que nadie lo pone en duda, parte de la culpabilidad vuestra en nosotros", ha señalado.

La joven ha comentado que ahora su generación se encuentra en una situación peor a la de los jóvenes de antes: "Siempre ha habido gente que se ha esforzado más y gente que se ha esforzado menos, la diferencia es que en vuestro momento el que se esforzaba menos podía tener un coche, una casa y una familia. Y esto a día de hoy no pasa".

"Los salarios llevan estancados 25 años. Antes, con un sueldo vivía una familia. Ahora, con dos sueldos no llegamos a final de mes", ha añadido.

