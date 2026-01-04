Zaida Cantera, sobre la llegada de Maduro a Nueva York: "Trump es un showman, siempre escenifica para mandar un mensaje"

La exdiputada socialista ha analizado la bajada del avión de Nicolás Maduro en Nueav York, explicando que si está siendo grabado por agentes de la DEA es porque "siempre escenifica de manera mayestática para mandar un mensaje".

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, ya están en suelo estadounidense tras aterrizar el avión que les ha transportado a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Un momento que se ha podido ver en laSexta Xplica.

"Va esposado, le han cambiado la indumentaria. Lleva unos calcetines blancos con unas sandalias para evitar cordones. Va con una ropa distinta (a la de la foto publicada por Trump) y va con la visión opacada", ha analizado Zaida Cantera.

En las imágenes, aunque no son muy nítidas, se ve a un agente de la DEA (agencia antidroga estadounidense) grabando el momento. Algo que también ha señalado la exdiputada socialista que guarda un motivo detrás: "Tienen que grabarlo porque tienen que escenificarlo. Está mandando un mensaje a navegantes".

"Trump es un showman desde el punto de vista negativo que cada vez que hace alguna cuestión nos lo plantea a través de sus redes sociales antes que cualquier otro tipo de comunicado oficial, pero siempre escenifica de manera mayestática para mandar un mensaje. Y el que quiere mandar es 'mirad lo que he hecho cuando me ha dado la gana'", ha concluido.

